Belen Rodriguez ha annunciato di aver ricevuto il vaccino, scatenando l’intervento immediato di un esperto medico. La vicenda si è conclusa con le sue dimissioni mediche e un richiamo a mantenere un atteggiamento razionale nei confronti delle informazioni scientifiche. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, concentrandosi sulla sua scelta e sulla risposta del settore sanitario.

Si chiude con le dimissioni mediche e un fermo richiamo alla razionalità scientifica l’ultimo convulso capitolo della cronaca milanese che vede al centro dell’attenzione mediatica la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. La nota conduttrice televisiva ha fatto ufficialmente ritorno alla propria abitazione dopo essere stata ospite, per circa ventiquattro ore, dei reparti specialistici del Policlinico di Milano. Sulla delicata vicenda, che ha immediatamente catalizzato l’interesse dei media nazionali e scatenato un acceso dibattito sulle piattaforme social, ha voluto esprimersi in modo perentorio l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, il quale ha invocato a gran voce il rispetto della riservatezza e la fine di qualsiasi strumentalizzazione legata al tema della profilassi vaccinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il vaccino…”. Belen Rodriguez, arriva la notizia e Bassetti interviene subito

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COSA MI È SUCCESSO DOPO IL VACCINO. BELEN, SCOPPIA LA POLEMICA: ARRIVA LA FURIA DI BASSETTI

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