Al via a Napoli Tennis & Friends Campania | tre giorni di prevenzione gratuita tra sport salute solidarietà e divertimento

A Napoli è iniziato il secondo appuntamento del tour Tennis & Friends 2026, una manifestazione dedicata alla prevenzione gratuita rivolta a tutta la comunità. L'evento si svolge in tre giorni e combina attività sportive, iniziative di sensibilizzazione sulla salute, momenti di solidarietà e occasioni di svago. La manifestazione mira a coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso diverse iniziative, offrendo servizi di prevenzione e informazione senza costi. La seconda tappa si inserisce in un calendario che si estende in varie città italiane.

20 maggio 2026- Prende il via a Napoli la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, la principale manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel dedicata alla prevenzione e ai corretti stili di vita, in programma dal 22 al 24 maggio al Tennis Club Napoli e sul Lungomare Caracciolo. Sabato 23 è prevista la cerimonia di inaugurazione del Villaggio Salute&Sport alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti del mondo sanitario e degli ambassador. Madrina dell’evento, Veronica Maya. La manifestazione rientra nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, confermando il ruolo della città come punto di riferimento per le iniziative dedicate al benessere collettivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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