Due vigili urbani di Venezia hanno salvato una bambina di due anni che stava soffocando a causa di un pezzo di melone. La madre aveva urlato e la bambina aveva smesso di respirare, mentre i vigili hanno eseguito la manovra di Heimlich appresa durante un corso di primo soccorso. Dopo aver applicato le tecniche, la piccola ha ripreso a respirare e le condizioni sono tornate alla normalità. L’intervento si è svolto in un’abitazione, senza altri coinvolgimenti o feriti.

Le urla della madre, la piccola che non respirava più e la freddezza dei due vigili che le hanno salvato la vita. «La bambina stava soffocando, quando ha sputato il pezzo di melone e ha ripreso a respirare per poi tossire e piangere, abbiamo tirato un sospiro di sollievo», racconta Mattia Visentin, agente della polizia locale di Venezia, che insieme al collega Fabio Zancolò domenica ha soccorso in centro storico una piccola inglese di due anni. «Per una volta il pianto di una bimba è stato motivo di gioia», aggiunge Visentin. I due vigili hanno ricostruito la vicenda il 7 luglio in Comune a Mestre, quando hanno incontrato il sindaco Simone Venturini e la vice con delega alla polizia locale, Francesca Zaccariotto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, due vigili salvano una bimba di due anni: «Soffocava per un pezzo di melone. Le abbiamo fatto la manovra di Heimlich imparata per il primo soccorso»

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