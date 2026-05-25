Primo soccorso e sicurezza a scuola | insegnare la manovra di Heimlich e otto ore di corso per gli studenti della formazione-lavoro

La VII Commissione della Camera sta esaminando una proposta di legge che prevede l’introduzione dell’insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie. La norma include anche l’insegnamento della manovra di Heimlich e corsi di otto ore per gli studenti coinvolti in programmi di formazione-lavoro. La discussione riguarda le modalità di inserimento di queste materie nei programmi scolastici e l’organizzazione degli interventi formativi.

Il testo punta a rafforzare il tema della sicurezza all’interno del percorso scolastico, collegandolo sia all’educazione civica sia ai percorsi di formazione legati al mondo del lavoro. Tra i punti centrali della proposta figura l’integrazione delle linee guida dell’educazione civica. Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero comprendere anche la gestione dei rischi negli ambienti di lavoro e nei contesti di aggregazione sociale. La proposta prevede inoltre l’inserimento, nei Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF), di iniziative dedicate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. In questo ambito viene prevista anche la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella realizzazione delle attività formative e informative rivolte agli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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