Primo soccorso e sicurezza a scuola | insegnare la manovra di Heimlich e otto ore di corso per gli studenti della formazione-lavoro

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La VII Commissione della Camera sta esaminando una proposta di legge che prevede l’introduzione dell’insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie. La norma include anche l’insegnamento della manovra di Heimlich e corsi di otto ore per gli studenti coinvolti in programmi di formazione-lavoro. La discussione riguarda le modalità di inserimento di queste materie nei programmi scolastici e l’organizzazione degli interventi formativi.

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Il testo punta a rafforzare il tema della sicurezza all’interno del percorso scolastico, collegandolo sia all’educazione civica sia ai percorsi di formazione legati al mondo del lavoro. Tra i punti centrali della proposta figura l’integrazione delle linee guida dell’educazione civica. Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero comprendere anche la gestione dei rischi negli ambienti di lavoro e nei contesti di aggregazione sociale. La proposta prevede inoltre l’inserimento, nei Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF), di iniziative dedicate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. In questo ambito viene prevista anche la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella realizzazione delle attività formative e informative rivolte agli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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