Una bambina di 2 anni ha rischiato di soffocare ingerendo un pezzo di melone. Due agenti della polizia locale sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvarla. Venturini ha commentato l’azione come decisiva. La bambina è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o stato di salute attuale.

VENEZIA - Una bambina di 2 anni ha rischiato il soffocamento dopo avere ingerito un pezzo di melone, ma la tragedia è stata scongiurata grazie all'intervento tempestivo di due agenti della polizia locale che sono riusciti a salvare la piccola. È successo oggi, domenica 5 luglio, intorno alle 14, ai piedi del Ponte degli Scalzi, all’imbocco di Lista di Spagna, dove gli operatori erano impegnati nelle attività di controllo legate al contributo di accesso. Cosa è successo Gli agenti Mattia Visentin, 27 anni, del servizio Polizia di Prossimità Centro Storico e Isole, e Fabio Zancolò, 34 anni, del servizio Polizia di Prossimità Terraferma, sono stati richiamati dalle urla della mamma, che teneva la figlia in braccio e chiedeva aiuto perché la piccola non riusciva più a respirare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 2 anni rischia di soffocare con un pezzo di melone, salvata da due agenti della polizia locale. Venturini: «Intervento decisivo»

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