mostra del cinema di venezia 2026 greta scarano e nicolas maupas conduttori in coppia

Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2026, Greta Scarano e Nicolas Maupas sono stati annunciati come conduttori in coppia. Greta Scarano, che compirà 40 anni il 27 agosto, salirà sul palco come attrice di esperienza, mentre Nicolas Maupas, di 27 anni, si presenta in ascesa. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con i due artisti pronti a guidare l’evento. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo specifico di ciascuno durante la kermesse.

Lei salirà sul palco da splendida quarantenne (il compleanno tondo sarà il 27 agosto), lui da 27enne col vento in poppa: Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno insieme la serata iniziale e quella finale (con la premiazione) dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre. Per trovare il precedente di una coppia sul palco della Sala Grande bisogna andare indietro di quasi 30 anni, nel 1998, quando a condurre furono chiamati la dottoressa della Tv, Livia Azzariti, e Alessandro Gassmann, dall'allora direttore Felice Laudadio. Quell'anno il Leone d'Oro andò a un film italiano («Così ridevano» di Gianni Amelio) e chissà che la coppia non porti bene anche in questa edizione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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