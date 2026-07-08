vela italia con due equipaggi nella top10 dopo due giornate agli europei nacra 17

Notizia in breve

Dopo due giornate di regate, due equipaggi italiani si trovano nella top 10 agli Europei Nacra 17. La competizione si svolge nelle acque di Eckernförde, in Germania. Le prove sono state completate con condizioni di vento variabile, e le posizioni degli equipaggi italiani sono state mantenute e migliorate nel corso delle regate. La classifica vede due team italiani tra i primi dieci.