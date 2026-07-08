Vela Italia con due equipaggi nella top10 dopo due giornate agli Europei Nacra 17
Dopo due giornate di regate, due equipaggi italiani si trovano nella top 10 agli Europei Nacra 17. La competizione si svolge nelle acque di Eckernförde, in Germania. Le prove sono state completate con condizioni di vento variabile, e le posizioni degli equipaggi italiani sono state mantenute e migliorate nel corso delle regate. La classifica vede due team italiani tra i primi dieci.
Buone notizie in chiave azzurra al termine della seconda giornata dei Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Day-2 in cui sono state completate altre tre regate di flotta, portando a sei il numero di prove disputate dagli equipaggi impegnati in questa prima fase della rassegna continentale. Prosegue l’assolo del sorprendente team neerlandese formato da Willemijn Offerman e Scipio Houtman, che conserva la leadership della generale a quota 7 punti netti (è già stato applicato lo scarto) con un margine notevole sugli inseguitori dopo aver collezionato quest’oggi un primo, un secondo ed un quarto posto come piazzamenti nelle singole regate. 🔗 Leggi su Oasport.it
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