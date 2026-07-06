A pochi giorni dall'inizio dei Campionati Europei di vela Nacra 17, le coppie Gimson e Burnet sono considerate le più quotate. La competizione si terrà nelle acque di Eckernförde, in Germania, dal 7 al 12 luglio. Tra le squadre in gara, non sono presenti le due migliori coppie italiane, che invece non prenderanno parte alla regata.

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in programma nelle acque tedesche di Eckernförde da martedì 7 a domenica 12 luglio. Prosegue dunque la stagione della vela olimpica con un’altra rassegna continentale riservata in questo caso a tre classi, perché oltre al Nacra 17 ci saranno anche i doppi 49er e 49erFX. Soffermandoci in questa sede sul Nacra 17, i favori del pronostico alla vigilia sono tutti per la formidabile coppia britannica composta da John Gimson e Anna Burnet, detentori del titolo europeo ed uno degli equipaggi di riferimento a livello globale dell’ultimo lustro abbondante, che non dovrà fronteggiare peraltro due delle formazioni più accreditate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Gimson/Burnet favoriti d’obbligo alla vigilia degli Europei Nacra 17. Assenti le migliori due coppie azzurre

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