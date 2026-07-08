Dopo sei regate agli Europei 49erFX, Germani e Bertuzzi sono passate in testa, continuando a guidare la classifica. Le due veliste italiane hanno mantenuto il ritmo nella seconda giornata di regate, che si svolge nelle acque di Eckernförde. Le ragazze hanno consolidato la loro posizione di comando, lasciando le concorrenti a distanza. La competizione prosegue con altre prove in programma nelle prossime ore.

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi fanno sul serio e dettano legge anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Open 2026 dei doppi acrobatici 49er, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Quest’oggi sono andate in scena come da programma tre regate di flotta al femminile e quattro in campo maschile, portando a 6 il numero di prove disputate da ogni equipaggio. GermaniBertuzzi, quinte ai Giochi Olimpici di Parigi e terze ai Mondiali di Lanzarote sempre nel 2024, sono tornate a gareggiare insieme quest’anno dopo una stagione di stop e sembrano aver ritrovato le sensazioni dei giorni migliori. L’11° posto iridato a maggio era già un segnale incoraggiante, ma adesso l’equipaggio azzurro sta addirittura dominando la scena nell’ambito degli Europei di Eckernförde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Germani/Bertuzzi non si fermano e vanno in fuga dopo sei regate agli Europei 49erFX!

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