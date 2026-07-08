vaticano il cardinale lopez romero si autosospende dopo le accuse di cinque donne

Il cardinale Cristóbal López Romero si è autosospeso dalle attività pastorali in seguito alle accuse di comportamenti sessuali inappropriati rivolte da almeno cinque donne. La decisione arriva dopo le segnalazioni, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La sospensione è stata comunicata dal religioso stesso. Le autorità ecclesiastiche non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Il cardinale Cristóbal López Romero ha deciso di autosospendersi dalle attività pastorali dopo le accuse di presunti comportamenti sessuali inappropriati rivoltegli da almeno cinque donne. L’arcivescovo di Rabat, in Marocco, ha sempre respinto ogni contestazione, ma ha scelto di fare un passo indietro mentre il Vaticano ha avviato un’indagine preliminare per verificare le denunce. La vicenda coinvolge uno dei porporati considerati tra i possibili candidati alla successione di papa Francesco, che lo aveva creato cardinale nel 2020. Le accuse sono emerse dopo alcune testimonianze raccolte dall’agenzia Afp, secondo cui diverse donne avrebbero riferito episodi di condotta ritenuta inappropriata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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