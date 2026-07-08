Il cardinale denunciato da 5 donne si dimette i guai di Cristobal Lopez Romero che stava per diventare Papa | le accuse sugli approcci sessuali

Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è dimesso temporaneamente dopo le accuse di comportamenti sessuali inappropriati da parte di cinque donne. Le accuse riguardano approcci ritenuti inadeguati, secondo quanto riferito. La decisione arriva in un momento in cui il religioso stava per diventare Papa. La vicenda ha suscitato attenzione e ripercussioni nel mondo ecclesiastico, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle accuse.

Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, ha annunciato le proprie dimissioni temporanee dopo che cinque donne lo hanno accusato di una sostanziale condotta sessuale inappropriata. Il porporato, spagnolo di origine ma da anni alla guida della diocesi marocchina, resterà lontano dagli incarichi pubblici fino a quando il Vaticano non avrà fatto chiarezza sulla vicenda. Il religioso, 74enne e appartenente all’ordine salesiano, respinge tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Cosa ha rivelato l’inchiesta dell’Afp sul cardinale. A far esplodere il caso è stata un’inchiesta dell’ Afp, che ha raccolto la testimonianza diretta di una donna e ha visionato anche una dichiarazione scritta presentata da un’altra presunta vittima alla Nunziatura Apostolica di Rabat, la sede diplomatica del Vaticano nella capitale marocchina. 🔗 Leggi su Open.online

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