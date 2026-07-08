Cardinale López Romero denunciato da 5 donne dimissioni temporanee

Cinque donne hanno accusato il cardinale arcivescovo di Rabat di comportamenti sessuali inappropriati. In seguito alle accuse, il cardinale ha rassegnato dimissioni temporanee. L’inchiesta dell’Afp ha reso note queste denunce, che coinvolgono un esponente di rilievo della Chiesa considerato in passato un possibile candidato al papato.

Un’inchiesta dell’Afp ha rivelato che almeno cinque donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata il cardinale arcivescovo di Rabat Cristóbal López Romero, un tempo considerato un potenziale candidato al soglio pontificio. Il Vaticano ha aperto un’indagine sulle accuse, mentre il prelato, che si è fatto da parte oggi, ha respinto gli addebiti. L’agenzia di stampa francese ha inoltre esaminato una dichiarazione scritta di un’altra donna, presentata alla Nunziatura Apostolica – la rappresentanza diplomatica vaticana nella capitale marocchina – che accusa il cardinale spagnolo di comportamenti fisici da lei “percepiti come inappropriati”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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