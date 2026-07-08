Vaticano a stelle e strisce E nonostante Trump

A un anno dal suo insediamento, Leone XIV, noto come Father Bob, ha completato due viaggi ufficiali: uno in Africa e uno in Spagna. Durante le visite, si è mostrato in abiti talari, camminando tra le persone e stringendo mani. Le uscite pubbliche hanno attirato l’attenzione dei media, evidenziando la sua presenza costante e il suo stile diretto. La sua attività si inserisce nel contesto delle visite papali ufficiali.

A un anno dal suo insediamento, Leone XIV è già nella Storia. I viaggi apostolici in Africa e in Spagna mostrano Father Bob perfettamente a suo agio nella veste talare. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Vaticano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vatican Tourists Slam Trumps Pope Remarks

Notizie e thread social correlati

Pd a stelle e strisce. Così Schlein guarda agli Stati Uniti (e al Vaticano)Il Partito Democratico si concentra sugli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare legami politici e culturali, in un momento in cui la scena...

Trump e l’Iran ‘americano’, il presidente pubblica la mappa a stelle e strisceDonald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine della mappa del Medio Oriente, in cui l’Iran è completamente colorato con il motivo a stelle e...

Argomenti più discussi: E il ritorno dei donatori americani dà sollievo alle casse del Vaticano; Il Papa e l'ambasciatore, una cena da festa in famiglia; Lefebvriani, il Vaticano decreta la scomunica; 4 Luglio: Trump sfida il caldo e la storia, Teheran risponde con folla per Khameney il martire.

Come è diventato debole il Vaticano Una volta avrebbero allertato il re di Francia prendendo in prestito un po di cavalieri, mandato gli ufficiali inquisitori e l'ordine veniva ristabilito x.com

Cosa bisogna assolutamente mangiare a Torino? reddit