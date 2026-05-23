Trump e l’Iran ‘americano’ il presidente pubblica la mappa a stelle e strisce

Donald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine della mappa del Medio Oriente, in cui l’Iran è completamente colorato con il motivo a stelle e strisce. La mappa mostra la regione con l’Iran evidenziato in modo particolare, mentre la didascalia chiede: “Gli Stati Uniti del Medio Oriente?”. La pubblicazione suscita attenzione sulla rappresentazione visiva dell’Iran con simboli statunitensi.

(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti del Medio Oriente?". È la domanda rilanciata da Donald Trump su Truth Social, dove il presidente americano ha pubblicato un'immagine della mappa della regione in cui l'Iran appare interamente colorato a stelle e strisce. Il post rientra in una serie di contenuti ironici e provocatori diffusi dal numero 1 della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump Ups Pressure on Iran to Make a Deal as US Fleet Nears

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