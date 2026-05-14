Il Partito Democratico si concentra sugli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare legami politici e culturali, in un momento in cui la scena politica americana è fortemente polarizzata. La leader del partito ha manifestato interesse nel dialogo con il mondo democratico statunitense, mantenendo anche un atteggiamento di attenzione nei confronti della Chiesa cattolica. Questo impegno si inserisce in una strategia di collaborazione che mira a consolidare il rapporto tra l’Europa e gli Stati Uniti, considerando l’America come un alleato chiave.

Donald Trump divide, scuote, polarizza. Ma al Nazareno c’è chi prova già a ragionare sul “dopo”, costruendo una rete politica e culturale con quell’America democratica che continua a considerare l’Europa un alleato strategico. È il senso dell’iniziativa promossa ieri dalla fondazione Demo, guidata da Gianni Cuperlo: un seminario che, al di là dell’approfondimento, ha assunto i contorni di una vera riflessione politica sul futuro dell’asse transatlantico e sul ruolo che il Partito democratico intende giocare in quella partita. Attorno al tavolo, oltre allo stesso Cuperlo, c’erano esponenti di primo piano del Pd come Peppe Provenzano, Stefano Graziano, Lucia Annunziata e Piero Fassino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pd a stelle e strisce. Così Schlein guarda agli Stati Uniti (e al Vaticano)

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