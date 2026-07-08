Un incendio si è sviluppato nel deposito di una società di logistica in Bovisa, Milano. Una grande colonna di fumo nero si è alzata nell’aria, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate vittime, ma si registrano disagi alla viabilità nei dintorni dell’area interessata. L’incendio ha interessato un deposito di grandi dimensioni e continua a essere sotto controllo.

Milano, 8 luglio 2026 – Giornata drammatica, quella di oggi, per quanto riguarda gli incendi. Dopo il grosso rogo scoppiato all’azienda L’Agricola di Lainate, con una colonna di fumo che si è vista a diversi chilometri di distanza e che ha allarmato moltissimi residenti e automobilisti, lo stesso scenario si è verificato nel pomeriggio in zona Bovisa intorno alle 19.30. Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute – e stanno tuttora lavorando – per un incendio scoppiato all'interno di un capannone a Milano in via don Giovanni Minzoni, 10. L'alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell'incendio si nota a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Enorme incendio al deposito Bartolini in Bovisa: alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

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Incendio al deposito Bartolini in zona Bovisa: un’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanzaUn incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in zona Bovisa, a Milano.

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