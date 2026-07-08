Vasto incendio in un deposito Bartolini di Milano esplosioni e fumo
Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato alle 19.30 in un magazzino di logistica. Le fiamme hanno provocato esplosioni e una colonna di fumo nero si è alzata sopra il quartiere Bovisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o sulle cause dell’incendio.
Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, in un magazzino di logistica della BRT (Bartolini) di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Le fiamme hanno coinvolto uno dei due capannoni centrali del deposito. Non è stata coinvolta la palazzina con gli uffici. Le operazioni di soccorso sono complesse, con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme, a cui si sono aggiunte anche quelle del vicino Comando di Monza. Non si registrano al momento persone coinvolte. Una spessa colonna di fumo nero, molto denso, è stata vista in città e persino nell'hinterland, a diversi chilometri di distanza ( guarda le foto ). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Milano, vasto incendio al deposito BRT: alta colonna di fumo
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