vasto incendio in un deposito bartolini di milano esplosioni e fumo

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato alle 19.30 in un magazzino di logistica. Le fiamme hanno provocato esplosioni e una colonna di fumo nero si è alzata sopra il quartiere Bovisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o sulle cause dell’incendio.