Incendio in un deposito Bartolini di Milano esplosioni e fumo
Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della Bartolini in via Don Giovanni Minzoni, quartiere Bovisa a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato l’area. Sono state registrate esplosioni e una colonna di fumo si è alzata dall’edificio. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della BRT (Bartolini) di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Precisamente le fiamme hanno coinvolto uno dei due capannoni centrali del deposito. Non risulta coinvolta dal rogo la palazzina con gli uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Non si registrano al momento persone coinvolte. Una spessa colonna di fumo nero, molto denso, si nota a chilometri di distanza. Le fiamme, come si vede da alcuni video realizzati dai passanti, fuoriuscivano dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
LIVE Milano, grosso incendio nel deposito Bartolini di Bovisa. Forti esplosioni: diretta video
Notizie e thread social correlati
L'incendio al deposito Bartolini a Milano: rumore di esplosioni dall'interno nel video dei Vigili del fuocoUn incendio si è sviluppato in un deposito Bartolini a Milano, interessando uno dei due capannoni principali.
Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa: le esplosioni e poi la colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio si è sviluppato poco prima delle 19 in un deposito di spedizioni in zona Bovisa, Milano.