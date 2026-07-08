incendio in un deposito bartolini di milano esplosioni e fumo

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della Bartolini in via Don Giovanni Minzoni, quartiere Bovisa a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato l’area. Sono state registrate esplosioni e una colonna di fumo si è alzata dall’edificio. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.