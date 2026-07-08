Il cantante è stato intervistato e ha dichiarato di essere un apripista nel mondo del rock, affermando che il genere musicale non si ferma mai. Mentre i fan cercano biglietti per i concerti del 2027 a Roma, lui trascorre le giornate a Zocca, facendo passeggiate e vivendo la sua routine quotidiana tra la natura. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani futuri o sugli eventi imminenti.

Bologna, 8 luglio 2026 – Mentre i suoi fan sono alla prese con la caccia al biglietto per uno dei dieci concerti a Roma nel 2027, Vasco Rossi vive la sua quotidianità a Zocca tra passeggiate a contatto con la natura. Immancabili i suoi fedelissimi fan che lo aspettano davanti casa o lo raggiungono direttamente al bar nella speranza di una foto assieme, di un autografo o anche solo per vedere il proprio idolo da vicino. Insomma, la vita da Vasco è piena di emozioni quotidiane. Ma, a detta dello stesso Blasco, si annoia facilmente e ha bisogno di fare altro e pensare in grande. Il riferimento è al Giubileo di Vasco. Vasco: “Il bello del rock è proprio questo: qualcuno apre la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi verso il 2027: “Io sono un apripista, gli altri seguono. Il rock non si ferma mai”

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