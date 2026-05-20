Vasco Rossi | Se il pubblico resta io non smetto mira al 2027

Il cantante ha dichiarato che continuerà a esibirsi finché il pubblico resterà presente, puntando al 2027 come obiettivo. Sono stati annunciati cambiamenti nella produzione dei concerti, con l’intenzione di raggiungere anche città più piccole. Inoltre, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua routine mattutina, spiegando come si prepara ad affrontare la fama e le tournée. Le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulle strategie e le abitudini che adottano durante la sua carriera.

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