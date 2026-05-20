Vasco Rossi | Se il pubblico resta io non smetto mira al 2027

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha dichiarato che continuerà a esibirsi finché il pubblico resterà presente, puntando al 2027 come obiettivo. Sono stati annunciati cambiamenti nella produzione dei concerti, con l’intenzione di raggiungere anche città più piccole. Inoltre, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua routine mattutina, spiegando come si prepara ad affrontare la fama e le tournée. Le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulle strategie e le abitudini che adottano durante la sua carriera.

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? Punti chiave Come cambierà la produzione dei concerti per raggiungere le città minori?. Quali segreti rivela sulla sua routine mattutina per gestire la fama?. Perché i suoi testi sono influenzati dal mondo dei fumetti?. Cosa accadrà nel 2027 con l'evento per mezzo milione di persone?.? In Breve Evento monumentale per il 2027 con oltre 500mila persone previste.. Tour 2026 con produzione mega galattica in città come Ferrara.. Scalette includeranno brani anni '80 come Alibi e Bolle di sapone.. Routine mattutina include venti minuti di meditazione e lettura intensa.. Vasco Rossi ha promesso un evento monumentale per il 2027 coinvolgendo oltre 500mila persone, confermando durante un’intervista a Bologna la volontà di proseguire il tour con un impegno costante verso il suo pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Vasco Rossi: “Se il pubblico resta, io non smetto”, mira al 2027
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