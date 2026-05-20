Il Comune ha approvato una seconda variazione di bilancio per il triennio 2026-2028, con un importo complessivo di oltre 25,5 milioni di euro. La somma comprende più di 16 milioni destinati a lavori pubblici, mentre circa 9,5 milioni sono riservati alla spesa corrente per il funzionamento dei servizi e per un fondo di riserva. La decisione è stata presa dal commissario straordinario, che ha approvato il documento nelle ultime settimane.

Prato, 20 maggio 2026 – Ammonta a oltre 25,5 milioni di euro la variazione al bilancio 20262028 approvata dal commissario straordinario Claudio Sammartino, di cui circa 16 per opere pubbliche e 9,5 di spesa corrente per il mantenimento dei servizi e accantonamento prudenziale. La variazione, l’ultima dell’amministrazione commissariale, abbraccia diversi settori di intervento ed ambiti della vita dei cittadini e si aggiunge a quella approvata a marzo con cui sono stati stanziati 3,2 milioni per edilizia residenziale pubblica, riqualificazione di strade e sicurezza stradale e ulteriori interventi di messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La seconda variazione di bilancio. Dalle scuole allo sport: oltre 16 milioni di euro

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