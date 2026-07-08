Vannacci è stato denunciato per associazione sovversiva perché avrebbe riproposto progetti risalenti al periodo del fascismo, includendo temi come la remigrazione e l’uso di simboli della X Mas. La denuncia è stata presentata da un avvocato catanese.

Catania, 8 luglio 2026 – Vannacci denunciato per associazione sovversiva: “Ripropone progetti del ventennio fascista”. È stato l’avvocato catanese Antonio Fiumefreddo a firmare la querela contro il leader di Futuro Nazionale, denunciato per istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e associazione sovversiva. “Ho presentato alla procura distrettuale di Catania una denuncia nei confronti del generale Roberto Vannacci, europarlamentare, chiedendo all'autorità giudiziaria di verificare se il complesso delle sue dichiarazioni pubbliche, ma soprattutto delle iniziative politiche e dell'attività organizzativa riconducibile al movimento Futuro Nazionale, possa integrare fattispecie penalmente rilevanti ", spiega il legale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vannacci denunciato per associazione sovversiva: “Ripropone progetti del Ventennio fascista”. Dalla ‘remigrazione’ ai simboli della X Mas

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