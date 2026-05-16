Dalla torre del Calvario ai simboli massonici Vi svelo i segreti del cimitero di Arezzo

Giulia e Alfonso non staccano gli occhi l'uno dal volto dell'altra. Alessio sorride teneramente. Giulia suona appassionata il suo violino. Aldo e Pia si stringono forte e poi Alberto, con indosso la maglia dell'Arezzo, resta fermo impettito. Decine di migliaia di volti, nomi e storie sintetizzate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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