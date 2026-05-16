Dalla torre del Calvario ai simboli massonici Vi svelo i segreti del cimitero di Arezzo
Giulia e Alfonso non staccano gli occhi l'uno dal volto dell'altra. Alessio sorride teneramente. Giulia suona appassionata il suo violino. Aldo e Pia si stringono forte e poi Alberto, con indosso la maglia dell'Arezzo, resta fermo impettito. Decine di migliaia di volti, nomi e storie sintetizzate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Oggi abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare gli amici di Francesca provenienti da Ferla (SR) che hanno scoperto la nostra città visitando le ceramiche di Piazza Calvario, il centro storico con belvedere dalla torre civica, le 'ngiambelli del nostro maestro p facebook