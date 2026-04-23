Meloni è fascista? Il Ventennio nelle idee della destra che ci governa L’intervista a Tomaso Montanari

Recentemente, si sono susseguite discussioni sulla possibile connessione tra le idee della destra al governo e il passato fascista, in particolare riguardo al periodo del Ventennio. Un intervento di un storico dell’arte approfondisce questa questione, analizzando come certi termini, simboli e narrazioni siano rimasti presenti nel discorso politico e culturale attuale. L’analisi si concentra sull’eredità ideologica e sulla continuità tra il pensiero di allora e quello di oggi, senza tralasciare riferimenti storici e culturali specifici.

Futuro Prossimo, di Franz Baraggino – “Neo”, “post”? Oppure c’è una genealogia ininterrotta che lega idee, vocabolario e mitologia dell’attuale destra italiana al pensiero fascista del Novecento? Storico dell’arte, saggista e accademico, nel libro ‘ La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista ‘ (Feltrinelli, 2026), Tomaso Montanari mette a confronto le fonti storiche con le parole degli attuali governanti, e rivela un ininterrotto passaggio di testimone che ha permesso a quella ideologia di perdurare. Non come ripetizione caricaturale, ma come adattamento strategico: identici la visione razzista dell’umanità, l’idea di una nazione basata sul sangue, l’avversione per ogni principio di eguaglianza, il culto del capo, un modello autoritario dello Stato, l’odio per le diversità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni è fascista? Il Ventennio nelle idee della destra che ci governa. L’intervista a Tomaso Montanari Meloni, il fascismo e una frase che spiazza tutti! Notizie correlate Leggi anche: L’ossessione per il fascismo fa delirare Tomaso Montanari: «La donna secondo la destra? Serve solo a procreare soldati» (video) Il razzismo etico di Montanari mette nel ghetto le idee di destraUn complesso che l’ha sempre portata, per dirla con Massimo Fini, ad essere «antropologicamente incapace di accettare la destra», a disprezzarne gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Quelle radici che per Meloni non gelano; Per sempre antifascist3 ?; Blog | Da cittadino leccese dico: il tatuaggio Msi della sindaca Poli Bortone rivela il dna della destra italiana; Montanari, la donna ridotta a carne da cannone: sessismo travestito da lezione morale. Meloni a tinte nere. I sillogismi fallaci di MontanariAccostamenti forzati e logica traballante trasformano ogni posizione della destra in prova di continuità col Ventennio, rivelando più l’autore che l’oggetto della critica ... ilfoglio.it La Destra italiana e il tema dell'etnia: anche di questo parla "La continuità del male" di Tomaso Montanari, in libreria. #Destra #DestraItaliana #TomasoMontanari x.com La Destra italiana e il tema dell'etnia: anche di questo parla "La continuità del male" di Tomaso Montanari, in libreria. - facebook.com facebook