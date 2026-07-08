Gesù chiama per nome i suoi apostoli e li invia in missione. Il commento di don Luigi Maria Epicoco invita a riscoprire una fede che si manifesta nella vicinanza concreta agli altri. Gesù chiama a sé i Dodici, dona loro il potere di guarire e scacciare il male, quindi li invia alle “pecore perdute d’Israele” per annunciare che il Regno dei cieli è vicino. In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 8 luglio 2026: non c’è missione più grande di chi si fa vicino

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