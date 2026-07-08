Vangelo 8 luglio 2026 | non c’è missione più grande di chi si fa vicino

Da lalucedimaria.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Vangelo del 8 luglio 2026 evidenzia come Gesù chiami i suoi apostoli e li invii in missione, sottolineando l’importanza di avvicinarsi agli altri. Don Luigi Maria Epicoco invita a riscoprire una fede che si manifesta attraverso azioni concrete di vicinanza. La riflessione si concentra sulla priorità di essere presenti e di sostenere con gesti reali, piuttosto che con parole. La missione di aiutare gli altri si configura come la più grande tra le chiamate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gesù chiama per nome i suoi apostoli e li invia in missione. Il commento di don Luigi Maria Epicoco invita a riscoprire una fede che si manifesta nella vicinanza concreta agli altri. Gesù chiama a sé i Dodici, dona loro il potere di guarire e scacciare il male, quindi li invia alle “pecore perdute d’Israele” per annunciare che il Regno dei cieli è vicino. In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

vangelo 8 luglio 2026 non c8217232 missione pi249 grande di chi si fa vicino
© Lalucedimaria.it - Vangelo 8 luglio 2026: non c’è missione più grande di chi si fa vicino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Santo del Giorno - 1 Luglio | Sant'Aronne

Video Santo del Giorno - 1 Luglio | Sant'Aronne

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 5 luglio 2026: solo chi si fa piccolo incontra davvero DioNel Vangelo di oggi, Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato i suoi segreti ai piccoli e invita gli affaticati a seguirlo, promettendo loro ristoro.

Vangelo del 7 luglio 2026: l’importanza di ascoltare chi soffreIl 7 luglio 2026, un commento al Vangelo evidenzia il valore dell’ascolto e della compassione di Gesù verso chi si sente solo o smarrito.

Temi più discussi: Mercoledì 8 luglio 2026 | don Davide Caldirola commenta il Vangelo del giorno; p. Enzo Fortunato - Commento al Vangelo del 8 luglio 2026 -; Liturgia del giorno 05 Luglio 2026 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A - sito ufficiale della CEI; Commento al Vangelo dell’Arcivescovo – Mercoledì 1 luglio 2026.

vangelo 8 luglio 2026Vangelo 6 luglio 2026: il dolore è l’occasione per ricordarci che Gesù è il Figlio di DioNel commento al Vangelo di oggi di don Luigi Maria Epicoco, il dolore diventa l'occasione per riconoscere Gesù come Figlio di Dio. lalucedimaria.it

vangelo 8 luglio 2026Vangelo del 7 luglio 2026: l’importanza di ascoltare chi soffreNel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco invita ad ascoltare con compassione coloro che soffrono. lalucedimaria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web