Il 7 luglio 2026, un commento al Vangelo evidenzia il valore dell’ascolto e della compassione di Gesù verso chi si sente solo o smarrito. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea come la parola possa avere un ruolo fondamentale nel supporto e nel conforto di chi soffre, rimarcando l’importanza di dedicare attenzione a chi ha bisogno di ascolto. La riflessione si concentra sul significato dell’empatia e sull’atto di ascoltare come strumenti di vicinanza umana.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sul potere della parola, sull’importanza dell’ascolto e sulla compassione di Gesù verso chi si sente solo e smarrito. Gesù libera un uomo muto dal demonio, stupisce la folla ed esorta i discepoli a pregare affinché il Signore mandi operai nella sua abbondante messe. In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni».Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 7 luglio 2026: l’importanza di ascoltare chi soffre

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MISA DE HOY | Miércoles 01 de julio del 2026 | Padre Arturo Cornejo

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