Vangelo del 7 luglio 2026 | l’importanza di ascoltare chi soffre

Da lalucedimaria.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 luglio 2026, un commento al Vangelo evidenzia il valore dell’ascolto e della compassione di Gesù verso chi si sente solo o smarrito. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea come la parola possa avere un ruolo fondamentale nel supporto e nel conforto di chi soffre, rimarcando l’importanza di dedicare attenzione a chi ha bisogno di ascolto. La riflessione si concentra sul significato dell’empatia e sull’atto di ascoltare come strumenti di vicinanza umana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sul potere della parola, sull’importanza dell’ascolto e sulla compassione di Gesù verso chi si sente solo e smarrito. Gesù libera un uomo muto dal demonio, stupisce la folla ed esorta i discepoli a pregare affinché il Signore mandi operai nella sua abbondante messe. In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni».Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

vangelo del 7 luglio 2026 l8217importanza di ascoltare chi soffre
© Lalucedimaria.it - Vangelo del 7 luglio 2026: l’importanza di ascoltare chi soffre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MISA DE HOY | Miércoles 01 de julio del 2026 | Padre Arturo Cornejo

Video MISA DE HOY | Miércoles 01 de julio del 2026 | Padre Arturo Cornejo

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 5 luglio 2026: solo chi si fa piccolo incontra davvero DioNel Vangelo di oggi, Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato i suoi segreti ai piccoli e invita gli affaticati a seguirlo, promettendo loro ristoro.

Vangelo del 4 luglio 2026: la fede non è una prestazione, ma un incontroIl commento al Vangelo del 4 luglio 2026 sottolinea che la fede non è una prestazione, ma un incontro con Cristo.

Argomenti più discussi: Liturgia del giorno 05 Luglio 2026 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A; Martedì 7 luglio 2026 | don Davide Caldirola commenta il Vangelo del giorno; Pif all’arena estiva del Cinema sotto le Stelle; Ozieri, Pietro Masala spiega le dinamiche del potere e le pagine del Vangelo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web