La cardiologia italiana avanza con nuove tecnologie come valvole e pacemaker, mentre il sistema sanitario mostra segnali di difficoltà. La diffusione di dispositivi salvavita cresce, ma le risorse e le strutture sanitarie non sono sempre adeguate per supportare questa evoluzione. La differenza tra innovazione clinica e capacità di distribuzione resta evidente, con un aumento delle procedure e delle apparecchiature rispetto alle infrastrutture disponibili. La situazione evidenzia un divario tra progresso medico e organizzazione del sistema sanitario nazionale.

Per anni il simbolo della cardiologia è stato il bypass. Poi è arrivata l’angioplastica, che ha rivoluzionato la cura dell’infarto. Oggi la nuova frontiera passa sempre più spesso da interventi mininvasivi che consentono di sostituire una valvola cardiaca senza aprire il torace, riparare difetti strutturali del cuore o impiantare dispositivi sempre più intelligenti capaci di adattarsi automaticamente alle esigenze del paziente. È una rivoluzione silenziosa che sta cambiando la prognosi di migliaia di persone, soprattutto anziane e fragili, e che trova nell’Italia uno dei protagonisti europei. A raccontarlo è il nuovo Report GISE 2025, la fotografia più completa della cardiologia interventistica italiana, costruita sui dati di 254 laboratori di emodinamica distribuiti sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Valvole, pacemaker e tecnologie salvavita: la cardiologia italiana corre, il sistema sanitario molto meno

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Kavery Hospital LaunchesCentre of Excellence High Risk Intervention Live

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