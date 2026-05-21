Sanità a Ostia la sfida della cardiologia tra percorsi d’urgenza e nuove tecnologie

Da cdn.ilfaroonline.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unità di cardiologia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si conferma come un punto di riferimento importante per la cura delle malattie cardiovascolari. In questi anni, l’ospedale ha rafforzato i percorsi d’urgenza e ha adottato nuove tecnologie per migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti. La struttura si occupa di emergenze e di interventi di routine, offrendo servizi sempre più avanzati per affrontare le sfide della cardiologia moderna.

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Ostia, 21 maggio 2025 – L’ Unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si consolida come punto di riferimento essenziale per il trattamento delle patologie cardiovascolari. La guida del reparto è stata assunta da poco dalla dott.ssa Sabina Ficili, che ha delineato le priorità strategiche e la visione operativa per il futuro della struttura sul litorale romano. Al centro del progetto si colloca il consolidamento dei percorsi diagnostici e terapeutici legati alle emergenze, mantenendo un’organizzazione interna fluida ed efficiente. La conoscenza approfondita dei protocolli standardizzati già attivi rappresenta il punto di partenza per ottimizzare i tempi di risposta, un fattore che in ambito cardiologico risulta determinante per l’esito delle cure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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