Sanità a Ostia la sfida della cardiologia tra percorsi d’urgenza e nuove tecnologie

L’Unità di cardiologia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si conferma come un punto di riferimento importante per la cura delle malattie cardiovascolari. In questi anni, l’ospedale ha rafforzato i percorsi d’urgenza e ha adottato nuove tecnologie per migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti. La struttura si occupa di emergenze e di interventi di routine, offrendo servizi sempre più avanzati per affrontare le sfide della cardiologia moderna.

Ostia, 21 maggio 2025 – L’ Unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si consolida come punto di riferimento essenziale per il trattamento delle patologie cardiovascolari. La guida del reparto è stata assunta da poco dalla dott.ssa Sabina Ficili, che ha delineato le priorità strategiche e la visione operativa per il futuro della struttura sul litorale romano. Al centro del progetto si colloca il consolidamento dei percorsi diagnostici e terapeutici legati alle emergenze, mantenendo un’organizzazione interna fluida ed efficiente. La conoscenza approfondita dei protocolli standardizzati già attivi rappresenta il punto di partenza per ottimizzare i tempi di risposta, un fattore che in ambito cardiologico risulta determinante per l’esito delle cure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Marco Marsilio - Oggi abbiamo fatto il punto sul percorso (22.01.26)

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