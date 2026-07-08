L' "affaire Lavitola-Ranucci" stordisce la sinistra. Chi è il mandante della bomba contro la casa del giornalista di Report? "Un Faccendiere, "Valterino 5 milioni", "l'uomo nero": per anni stampa e politici di sinistra hanno dipinto Valter Lavitola come il "male assoluto". L'appestato. L'amico di Berlusconi e del centrodestra. L'uomo al servizio degli affari sporchi. Poi di colpo si scopre che Sigfrido Ranucci, l'eroe della sinistra e della stampa libera, a cominciare dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio (nella foto a sinistra), è amico di cene, sodale, proprio dell'uomo nero. E che succede ora? Sbandamenti. Di colpo cala il silenzio. E imbarazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Valterino è un amico", sinistra e Travaglio sotto choc

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