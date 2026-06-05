Caso Minetti Travaglio non ha retto | lo sfogo choc gelo in studio

Da tvzap.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione serale di Otto e Mezzo, il dibattito sulla presunta grazia a Nicole Minetti si è trasformato in un confronto acceso tra i partecipanti. Un giornalista presente in studio ha perso il controllo, esprimendo uno sfogo improvviso che ha causato tensione tra gli altri ospiti e il pubblico. La discussione si è intensificata, creando un certo gelo nello studio, mentre il conduttore cercava di mantenere la calma.

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Il dibattito sulla presunta grazia a Nicole Minetti è arrivato in prima serata, trasformandosi in un confronto serrato nello studio di Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber. Ospite in trasmissione, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha difeso il lavoro del quotidiano, incalzato in studio da Paolo Mieli e Italo Bocchino. Al centro della discussione, l’esito delle verifiche svolte dalla Procura generale di Milano, che ha confermato il parere favorevole alla grazia e non ha riscontrato elementi in linea con alcune ricostruzioni circolate nei mesi precedenti. Verifiche della Procura generale di Milano: gli esiti sul caso Nicole Minetti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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