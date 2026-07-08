Valentino svolta sull’eredità | la fondazione con sede in Liechtenstein è l’unico erede

Da ildifforme.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una fondazione con sede in Liechtenstein è stata indicata come l’unico erede dell’eredità di Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio scorso. La decisione è stata comunicata attraverso documenti ufficiali e riguarda la gestione dei beni e delle proprietà lasciate dal designer. La fondazione ha il compito di occuparsi delle questioni patrimoniali e di eventuali eredità future, secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e testamentarie. La notizia si aggiunge alle recenti informazioni sulla fine delle procedure di successione.

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