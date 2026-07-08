Valentino svolta sull’eredità | la fondazione con sede in Liechtenstein è l’unico erede
Una fondazione con sede in Liechtenstein è stata indicata come l’unico erede dell’eredità di Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio scorso. La decisione è stata comunicata attraverso documenti ufficiali e riguarda la gestione dei beni e delle proprietà lasciate dal designer. La fondazione ha il compito di occuparsi delle questioni patrimoniali e di eventuali eredità future, secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e testamentarie. La notizia si aggiunge alle recenti informazioni sulla fine delle procedure di successione.
Valentino Garavani, scomparso lo scorso 19 gennaio, continua ad essere ricordato anche dopo la morte e la notizia di oggi riguarda ancora lasua eredità. Il patrimonio del noto stilista romano stimato in centinaia di milioni di euro, è stato lasciato allaValentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation, una fondazionecon sede a Vaduz, in Liechtenstein,nominata unica erede. Il testamento, redatto nel marzo 2023 davanti a un notaio di Gstaad, è disciplinato dalla legge svizzera. La fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che non ha scopo di lucro, avrà il compito di sostenere iniziative legate alla promozione e alla... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leredità di Valentino: chi erediterà limpero segreto
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