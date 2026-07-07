Dopo la morte dello stilista avvenuta il 19 gennaio 2026 a 93 anni, è stato reso noto il testamento. L’unica erede indicata è una fondazione con sede nel Liechtenstein. Per mesi non sono stati diffusi dettagli sulla successione e sull’assegnazione del patrimonio. La notizia è stata confermata attraverso documenti ufficiali pubblicati di recente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto del testamento o sulla gestione del patrimonio.

Per mesi il destino dell’immenso patrimonio di Valentino (al secolo Valentino Clemente Ludovico Garavani ) è rimasto avvolto dal più totale riserbo. Dopo la morte dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, non erano infatti emersi dettagli sulla successione. Ora, però, le carte esecutive del testamento fanno luce sulla scelta dello stilista. L’unica erede indicata nel testamento è una fondazione, la Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation, con sede a Vaduz, capitale del Liechtenstein. Il testamento di Valentino depositato in Svizzera. È il Corriere della Sera a svelare il destino del patrimonio di Valentino, con un’esclusiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Valentino, il testamento svela l’unica erede: una fondazione del Liechtenstein

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Valentino, Michele: un grande uomo, la sua eredita' e' immensa

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