Valentino aperto testamento e tutti scioccati Cos’ha deciso

Valentino Garavani ha aperto il suo testamento e deciso di lasciare l’intero patrimonio personale alla Fondazione Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti. La scelta ha sorpreso molti, poiché non sono state indicate altre destinazioni. La decisione riguarda tutti i beni e le proprietà dell’ex stilista. La fondazione riceverà quindi l’intera eredità di Garavani, senza ulteriori specifiche pubbliche su eventuali beneficiari o condizioni.

Valentino Garavani ha scelto un unico destinatario per la sua eredità: l’intero patrimonio personale dello stilista sarà trasferito alla Fondazione Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti. Il testamento, consegnato al notaio svizzero Rolf Schneider il 29 marzo 2023, è stato reso noto solo mesi dopo la sua scomparsa, avvenuta a gennaio all’età di 93 anni. Un patrimonio da centinaia di milioni di euro. La morte di Valentino, non avendo figli né eredi diretti, aveva subito aperto interrogativi sulla destinazione della sua enorme ricchezza. Il patrimonio dello stilista comprendeva beni per un valore di centinaia di milioni di euro: investimenti finanziari, disponibilità economiche su conti esteri, proprietà immobiliari, uno yacht, importanti collezioni d’arte e il castello francese di Wideville. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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