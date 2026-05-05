Andrea Sempio ha deciso di sottoporsi a una consulenza personologica. La sua scelta è stata comunicata dai suoi avvocati, che hanno specificato che l’indagato non risponderà alle domande dei pubblici ministeri. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure legali in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’indagine o sui motivi di questa scelta. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare.

Gli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno annunciato oggi, 5 maggio, che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio fissato presso la Procura di Pavia. Nonostante il silenzio davanti ai magistrati, i legali hanno precisato che Sempio si presenterà comunque in tribunale come atto dovuto, riservandosi di rispondere in un secondo momento, quando il quadro probatorio sarà completo e l'inchiesta ufficialmente chiusa. Parallelamente, la difesa ha deciso di giocare d'anticipo incaricando uno psicoterapeuta di sottoporre il 38enne a una consulenza personologica,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è la consulenza personologica a cui ha deciso di sottoporsi Andrea Sempio

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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com