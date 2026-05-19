Opportunità e criticità un incontro sull' intelligenza artificiale con i pensionati della Cgil di Gatteo

Un incontro pubblico si è svolto a Gatteo, promosso dai pensionati Spi Cgil locali e dalla sezione provinciale dell'organizzazione. Il focus dell’evento era sull’intelligenza artificiale, affrontando temi legati alle opportunità e alle criticità che questa tecnologia può comportare. La discussione si è rivolta a un pubblico di pensionati, con l’obiettivo di informare e coinvolgere sulla presenza e l’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.

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I pensionati Spi Cgil di Gatteo in collaborazione con Spi Cgil provinciale organizzano un incontro pubblico dal titolo ‘Intelligenza Artificiale: opportunità e criticità. Proviamo a orientarci insieme!’ L’evento pubblico e gratuito si svolgerà giovedì 21 maggio ore 15 nella Sala Parrocchiale via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Processo tributario e intelligenza artificiale: la formazione sugli scenari della difesa fiscale Sullo stesso argomento Pensionati a lezione di intelligenza artificiale all'incontro della CislOggi, 27 marzo, tanti lavoratori in pensione hanno partecipato all'iniziativa "Ai capito cos'è?", organizzata da Fnp Cisl Padova Rovigo e dedicata... Dialogare con l’intelligenza artificiale: a Spoltore un incontro tra opportunità e limitiSi terrà venerdì 17 aprile, alle ore 18, nella Società operaia di mutuo soccorso di Spoltore, in piazza D’Albenzio, un incontro pubblico dal titolo... Riforma della disabilità, Cgil 'dopo un anno a Firenze ancora tante criticità'A un anno dall'avvio della sperimentazione della riforma della disabilità, a Firenze, uno dei nove territori pilota individuati dal governo, Cgil, Spi e Inca tracciano un bilancio, evidenziando le ... ansa.it Riforma della disabilità, per la Cgil ci sono troppi problemi: Più di 30mila persone in attesa di certificatoLa sperimentazione della riforma della disabilità sta procedendo positivamente è la narrazione degli enti istituzionali preposti alla sua attuazione, in primis ministero per le Disabilità e Inps, ... ilfattoquotidiano.it