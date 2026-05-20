Scuole aperte d’estate in Sicilia la Flc Cgil attacca il Piano della Regione | Misura spot così non si ferma la dispersione
La Regione Siciliana ha annunciato un piano per mantenere aperte le scuole durante i mesi estivi, una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti. Il sindacato Flc Cgil ha criticato l'iniziativa, definendola una misura temporanea e insufficiente a contrastare la dispersione scolastica. La discussione si concentra sulla validità e sull’efficacia di questa proposta, che ha già generato confronti tra le parti coinvolte. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o interventi ufficiali da parte delle istituzioni regionali.
Il piano della Regione Siciliana per tenere aperte le scuole durante l’estate accende lo scontro con il sindacato. Dopo l’annuncio del governo Schifani sul nuovo “Piano Estate”, destinato a finanziare attività scolastiche nei mesi estivi con uno stanziamento complessivo da 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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