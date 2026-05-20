Scuole aperte d’estate in Sicilia la Flc Cgil attacca il Piano della Regione | Misura spot così non si ferma la dispersione

Da messinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha annunciato un piano per mantenere aperte le scuole durante i mesi estivi, una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti. Il sindacato Flc Cgil ha criticato l'iniziativa, definendola una misura temporanea e insufficiente a contrastare la dispersione scolastica. La discussione si concentra sulla validità e sull’efficacia di questa proposta, che ha già generato confronti tra le parti coinvolte. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o interventi ufficiali da parte delle istituzioni regionali.

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Il piano della Regione Siciliana per tenere aperte le scuole durante l’estate accende lo scontro con il sindacato. Dopo l’annuncio del governo Schifani sul nuovo “Piano Estate”, destinato a finanziare attività scolastiche nei mesi estivi con uno stanziamento complessivo da 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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