Scuole aperte d’estate in Sicilia la Flc Cgil attacca il Piano della Regione | Misura spot così non si ferma la dispersione

La Regione Siciliana ha annunciato un piano per mantenere aperte le scuole durante i mesi estivi, una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti. Il sindacato Flc Cgil ha criticato l'iniziativa, definendola una misura temporanea e insufficiente a contrastare la dispersione scolastica. La discussione si concentra sulla validità e sull’efficacia di questa proposta, che ha già generato confronti tra le parti coinvolte. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o interventi ufficiali da parte delle istituzioni regionali.

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