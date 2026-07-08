Valditara | L’86,7% delle scuole già in prima linea contro la violenza di genere Ecco il piano del Ministro per formare i docenti

L’86,7% delle scuole italiane ha adottato misure contro la violenza di genere. Il ministro ha annunciato un piano per formare i docenti su questi temi, introducendo per la prima volta nell’educazione scolastica pratiche di rispetto e empatia. Il progetto prevede corsi di formazione specifici e interventi nelle classi, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e personale scolastico. La strategia coinvolge tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale.

“Per la prima volta nella storia della scuola italiana, l’educazione al rispetto, all’empatia e al contrasto della violenza di genere è obbligatoria”. Con queste parole il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde, in un’intervista a Esperia Italia, a quelle che definisce “interpretazioni distorte” della legge approvata dal suo dicastero. E lo fa snocciolando dati che raccontano una rivoluzione silenziosa già in atto nei banchi di scuola. Proprio sulla formazione degli insegnanti il Ministro insiste con forza, svelando l’aspetto forse meno raccontato ma più strategico della riforma. L’alleanza con Indire rappresenta... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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