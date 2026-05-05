Cosmopolita sbarca nelle scuole | sei mostre itineranti contro la violenza di genere

Una nuova iniziativa arriva nelle scuole di FRANCAVILLA FONTANA: sei mostre itineranti che affrontano il tema della violenza di genere. Le esposizioni raccontano storie di donne spesso ignorate nei libri di testo, offrendo un percorso che mette in luce aspetti meno noti della storia. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti su un problema ancora attuale, attraverso un viaggio visivo e educativo.