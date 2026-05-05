Cosmopolita sbarca nelle scuole | sei mostre itineranti contro la violenza di genere
Una nuova iniziativa arriva nelle scuole di FRANCAVILLA FONTANA: sei mostre itineranti che affrontano il tema della violenza di genere. Le esposizioni raccontano storie di donne spesso ignorate nei libri di testo, offrendo un percorso che mette in luce aspetti meno noti della storia. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti su un problema ancora attuale, attraverso un viaggio visivo e educativo.
FRANCAVILLA FONTANA - Un viaggio attraverso le pagine nascoste della storia, un percorso educativo che riscrive la narrazione collettiva restituendo voce e visibilità a quelle donne che i manuali scolastici hanno troppo spesso dimenticato. È il cuore del progetto Cosmopolita che approda nelle.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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