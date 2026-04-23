Le scuole scendono in campo contro cyberbullismo e violenza di genere | premiati i vincitori del progetto Pretendiamo legalità

Le scuole hanno partecipato a un progetto che affronta il cyberbullismo e la violenza di genere. Sono stati premiati i lavori realizzati dagli studenti, tra cui fumetti digitali e graphic novel. Questi materiali raccontano storie e testimonianze legate a queste tematiche sociali. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di comportamenti dannosi online e offline. La cerimonia di premiazione ha visto coinvolti docenti e studenti di diverse scuole.

Parole che pesano come mattoni o volano leggere come piume, fumetti digitali contro il bullismo e graphic novel che raccontano le cicatrici invisibili della violenza di genere. Sono questi i frutti creativi nati dall’impegno degli studenti della provincia di Ravenna che hanno aderito alla nona.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate “PretenDiamo Legalità”, al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. Scadenza lavori il 28 marzoNel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del... La Polizia porta il progetto “Pretendiamo legalità” nelle scuoleGli agenti hanno affrontato con gli studenti tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità,...