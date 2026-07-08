Vacanza alle Eolie imprevisto in barca per Nunzia De Girolamo

Durante una giornata in mare alle Eolie, Nunzia De Girolamo si è infortunata al piede, interrompendo la vacanza. Gli amici Michelle Hunziker e Giulio Berruti l’hanno soccorsa a bordo della barca. La comitiva ha gestito l’incidente mantenendo un atteggiamento tranquillo e con un tocco di ironia. Nessun dettaglio aggiuntivo sul tipo di infortunio o sulle condizioni di salute della persona coinvolta.

. Un infortunio al piede durante una giornata in mare ha interrotto il relax della comitiva: Nunzia De Girolamo è stata soccorsa dagli amici Michelle Hunziker e Giulio Berruti, mentre il gruppo ha affrontato la situazione con serenità e un pizzico di ironia. Dopo le emozioni vissute in occasione del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, l’estate di Michelle Hunziker e Giulio Berruti ha riservato un nuovo episodio inatteso. La coppia, impegnata in una vacanza alle Isole Eolie insieme ad alcuni amici, si è ritrovata a fronteggiare un piccolo incidente che ha trasformato una tranquilla escursione in barca in un momento di assistenza e collaborazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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