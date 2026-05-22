Sabato 23 maggio 2026 alle 17.10 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo. La trasmissione, dedicata a temi di attualità e società, si conclude con questa puntata speciale. Gli ospiti presenti in studio discutono di vari argomenti senza interruzioni o pause pubblicitarie, offrendo un approfondimento diretto e senza filtri. La puntata finale si concentra su questioni di interesse pubblico, con interventi e confronti tra i partecipanti.

Il viaggio di Ciao Maschio arriva al suo gran finale. Sabato 23 maggio 2026, alle 17.10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo saluta la settima edizione del talk con una puntata costruita attorno al tema “Mai dire mai”, un invito a riflettere sulle svolte della vita e sulla capacità di reinventarsi quando tutto sembra già scritto. Un finale che promette leggerezza, emozione e racconti intensi, grazie a ospiti che hanno vissuto cambiamenti profondi, scelte coraggiose e ripartenze inattese. Ma chi saranno i protagonisti dell’ultima puntata di Ciao Maschio? Quali storie porteranno in studio? E quale sorpresa musicale chiuderà la stagione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio, ospiti dell’ultima puntata del 23 maggio 2026 con Nunzia De Girolamo

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