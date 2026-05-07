Il programma “Ciao Maschio” torna in onda il 9 maggio 2026 su Rai1, con l’appuntamento pomeridiano condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata prevede l’intervento di tre ospiti del mondo dello spettacolo, protagonisti di un confronto diretto e senza filtri. Il tema centrale della trasmissione verrà annunciato nelle anticipazioni, mentre il talk si prepara a coinvolgere il pubblico con il suo stile schietto e spesso ironico.

l pomeriggio di Rai1 si prepara a riaccendere i riflettori su Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo che ogni settimana porta in scena un confronto diretto, ironico e spesso sorprendente con tre protagonisti del mondo dello spettacolo. La puntata del 9 maggio 2026 promette un mix di confessioni, racconti personali e momenti di leggerezza, grazie a un cast di ospiti che arriva da cinema, radio e televisione. Come sempre, la conduttrice guiderà la conversazione con il suo stile diretto e affilato, capace di mettere a nudo fragilità e punti di forza degli uomini che accettano di sedersi davanti a lei. Quali saranno i volti che animeranno la puntata? Qual è il tema scelto per questo nuovo appuntamento? E quali storie porteranno in studio gli ospiti di Nunzia De Girolamo? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio, ospiti 9 maggio 2026: ecco anticipazioni e tema della puntata con Nunzia De Girolamo

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