Va a Correggio e poi sparisce ricerche per un 34enne
Un uomo di 34 anni, residente a Pisticci e domiciliato a Castelnovo Monti, è scomparso il 6 luglio. La sua ultima localizzazione nota è a Correggio, prima di perdere ogni contatto. Le ricerche sono in corso nel Reggiano, con le forze dell’ordine che cercano di rintracciarlo. La famiglia ha segnalato la sua assenza e collaborano con le autorità per trovare notizie.
Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 luglio 2026 – Un uomo di 34 anni, Giuseppe Viggiani, residente a Pisticci ma domiciliato a Castelnovo Monti, nel Reggiano, risulta essere sparito nel nulla dalla serata del 6 luglio. Il telefonino risulta spento e i familiari non hanno nessuna notizia. Quella sera il giovane si sarebbe recato a Correggio, forse per incontrare amici, per poi sparire senza lasciare alcuna indicazione sui suoi spostamenti. I genitori sono in ansia e comprensibilmente preoccupati, tanto da aver già segnalato la possibile scomparsa ai carabinieri, oltre ad aver lanciato un appello a chi possa averlo incontrato, per segnalare la sua posizione e rendere possibile il suo rientro a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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