va a correggio e poi sparisce ricerche per un 34enne

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni, residente a Pisticci e domiciliato a Castelnovo Monti, è scomparso il 6 luglio. La sua ultima localizzazione nota è a Correggio, prima di perdere ogni contatto. Le ricerche sono in corso nel Reggiano, con le forze dell’ordine che cercano di rintracciarlo. La famiglia ha segnalato la sua assenza e collaborano con le autorità per trovare notizie.