Torino 17enne cade nel torrente Chisone e sparisce trascinato dalla corrente | ricerche in corso

Un 17enne è scomparso nel torrente Chisone, dopo essere caduto in acqua nel pomeriggio. Le ricerche sono in corso, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente. La polizia e i vigili del fuoco stanno cercando il ragazzo, che è stato trascinato dalla corrente. La zona è stata delimitata e le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, quando per cause ancora da accertare il giovane è finito in acqua. In pochi istanti la forza della corrente lo ha trascinato via, facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ragazzo di 17 anni cade nel torrente: trascinato via dalla corrente, ricerche in corsoUn ragazzo di 17 anni è caduto nel torrente Chisone nel pomeriggio di oggi a San Germano Chisone.

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