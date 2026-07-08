utilities benefici dalle risorse del pnrr ma le sfide che abbiamo di fronte restano numerose

Nel corso dell'evento " Finanziare il futuro delle utilities " organizzato da Euronext e Borsa Italiana il presidente esecutivo di Iren e presidente Utilitalia Luca Dal Fabbro ha dichiarato: "Il settore delle utilities ha tratto grandi benefici dalle risorse del PNRR, ma le sfide che abbiamo di fronte restano numerose. Gli eventi meteorologici estremi, ci impongono di investire nella resilienza delle reti elettriche ed idriche, mentre la crescente digitalizzazione delle infrastrutture rende i sistemi più esposti ai rischi di attacchi informatici. "Sul fronte dei rifiuti - ha aggiunto Dal Fabro - l'Italia rappresenta un'eccellenza nel recupero e nel riciclo, ma permane un divario territoriale significativo: nel Mezzogiorno mancano ancora impianti di termovalorizzazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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