Hantavirus progressi e sfide nello sviluppo del vaccino | dati promettenti ma restano ostacoli

Un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da crociera ha portato all’arrivo dei passeggeri a Tenerife. La situazione ha riacceso l’attenzione sulla ricerca di un vaccino efficace contro il virus, con alcuni progressi annunciati ma ancora numerose sfide da affrontare. La presenza del virus in questa occasione ha evidenziato le difficoltà legate allo sviluppo di una protezione sicura e funzionante.

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Il focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius ora arrivata a Tenerife per far sbarcare i passeggeri ha rilanciato la corsa al vaccino contro questo virus che al momento non c’è ma potrebbe arrivare presto. Oltre all’interessamento dell’azienda Moderna, già protagonista dell’ anti-Covid realizzato a tempo record nel 2020, c’è però chi sul filone del vaccino contro i diversi hantavirus ci sta già lavorando. È Jay Hooper, virologo dell’ Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Frederick (Maryland), che ha parlato con Nature spiegando come «i dati di Fase I del vaccino sono promettenti ma ci sono diversi ostacoli per arrivare a produrlo».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Hantavirus, progressi e sfide nello sviluppo del vaccino: dati promettenti ma restano ostacoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, Heather Parisi: “Non mi vaccino”. Bassetti: “Tranquilla, virologa: il vaccino non c’è” Tumore al pancreas, risultati promettenti per vaccino a mRna personalizzato(Adnkronos) – La lotta al tumore al pancreas mette a segno un primo gol nella lunga partita contro questo cancro, oggi 'big killer'. Argomenti più discussi: Tumori femminili, Airc: in 4mila piazze azalea della ricerca per Festa della mamma; Il vaccino contro l’Hantavirus allo studio da 30 anni: la rivelazione; Panda, una specie simbolo che resta fragile: i progressi e le sfide della conservazione.