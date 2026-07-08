Usciamo a cena stasera?
Stasera si è verificato un incidente durante una cena tra amici. Un ospite ha accusato un malore improvviso, richiedendo l'intervento del personale medico. Sono stati chiamati i soccorsi e l'uomo è stato trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni. La cena è stata interrotta e gli altri invitati sono stati invitati a lasciare l’abitazione. La polizia ha avviato accertamenti sulla dinamica dell'evento.
Una cena non si giudica mai dal cibo, né dalla bellezza della tavola e tantomeno dall'importanza degli invitati. Una cena, una cena davvero bella, si giudica dalla qualità delle sue conversazioni, da come gli ospiti riescono a conoscersi, a parlare tra loro, a scambiarsi idee, punti di vista ed esperienze: magari anche progetti da fare insieme. Sono stato a molte cene, alcune molto noiose, altre stupende. Queste ultime dipendono sempre da chi le organizza. Vi faccio un esempio. Il mese scorso, a Roma, Eugenia D’Aurelio ha organizzato il McKim Medal Gala 2026 dell’American Academy, un evento benefico nei giardini di Villa Aurelia che premia ogni anno un artista, in questo caso Ludovico Einaudi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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