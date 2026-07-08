Usciamo a cena stasera?

Notizia in breve

Stasera si è verificato un incidente durante una cena tra amici. Un ospite ha accusato un malore improvviso, richiedendo l'intervento del personale medico. Sono stati chiamati i soccorsi e l'uomo è stato trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni. La cena è stata interrotta e gli altri invitati sono stati invitati a lasciare l’abitazione. La polizia ha avviato accertamenti sulla dinamica dell'evento.