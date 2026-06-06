L' ultima cena stasera in tv un nuovo film du Gesù | trama e cast
Stasera in TV viene trasmesso un nuovo film che racconta la storia dell’Ultima Cena. La trama si concentra sugli eventi che hanno portato all’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Il cast include attori scelti per interpretare i personaggi principali di questo episodio biblico. La produzione si propone di offrire una rappresentazione fedele delle vicende narrate nei testi sacri. La trasmissione è prevista in prima serata su un canale nazionale.
Tra i grandi racconti che hanno attraversato i secoli, pochi possiedono la forza simbolica e spirituale dell’Ultima Cena. Oggi, sabato 6 giugno, in prima serata, Rete 4 propone in prima visione “L’ultima cena”, produzione internazionale diretta da Mauro Borrelli che che ci fa rivivere le ore. 🔗 Leggi su Today.it
Oltre la Nebbia - Il Mistero di Rainer Merz | Film Thriller Completo ITA (HD)
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La famiglia Crawley torna per l'ultima volta: stasera in tv "Downton Abbey – Il Gran Finale": trama, cast e recensione del film
Leggi anche: Qualcosa di Lilla, il film stasera in tv: trama e cast
Temi più discussi: L'ultima cena, stasera in tv un nuovo film du Gesù: trama e cast; L'ultima cena; L'ultima cena , cast e trama del film; I grandi misteri della Bibbia su Focus - Guida TV.
L'ultima cena, stasera in tv un nuovo film du Gesù: trama e castTra i grandi racconti che hanno attraversato i secoli, pochi possiedono la forza simbolica e spirituale dell’Ultima Cena. Oggi, sabato 6 giugno, in prima serata, Rete 4 propone in prima visione L’ult ... today.it
Novena al Corpus Domini per prepararci con fede e amore a questa grande festa della presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento Resta con noi, Signore Giorno 2 — L’Ultima Cena Parola di Dio Questo è il mio corpo, che è dato per voi. — Vangel facebook
Giovedì Santo, l’ultima Cena di Gesù e cosa significa la lavanda dei piediIl Giovedì Santo apre il cuore della Settimana Santa e ricorda uno degli episodi più significativi dei Vangeli: l’Ultima Cena. Secondo il racconto evangelico, Gesù compie un gesto inatteso, destinato ... quotidiano.net