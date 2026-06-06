L' ultima cena stasera in tv un nuovo film du Gesù | trama e cast

Stasera in TV viene trasmesso un nuovo film che racconta la storia dell’Ultima Cena. La trama si concentra sugli eventi che hanno portato all’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Il cast include attori scelti per interpretare i personaggi principali di questo episodio biblico. La produzione si propone di offrire una rappresentazione fedele delle vicende narrate nei testi sacri. La trasmissione è prevista in prima serata su un canale nazionale.

Tra i grandi racconti che hanno attraversato i secoli, pochi possiedono la forza simbolica e spirituale dell’Ultima Cena. Oggi, sabato 6 giugno, in prima serata, Rete 4 propone in prima visione “L’ultima cena”, produzione internazionale diretta da Mauro Borrelli che che ci fa rivivere le ore. 🔗 Leggi su Today.it

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