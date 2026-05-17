Assaggi d’estate stasera al via Cena sul pontile con piatti ’stellati’

Stasera prende il via la seconda edizione di Assaggi d’Estate, un evento che si svolge con una cena sul pontile, offrendo piatti di alta cucina. L’evento prevede la partecipazione di chef stellati che proporranno specialità durante la serata. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con l’obiettivo di valorizzare prodotti locali e creare un’esperienza gastronomica in un contesto estivo. L’organizzazione ha predisposto tutte le misure di sicurezza e preparato gli spazi per accogliere i partecipanti.

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E’ tutto pronto per la seconda edizione di Assaggi d’Estate, che si annuncia, è proprio il caso di dirlo, particolarmente.succulenta. Questa sera e domani il Pontile ospiterà i sapori della cucina fortemarmina e versiliese con la possibilità di cenare sotto le stelle. Organizzato dalla Compagnia della Vela del presidente Lorenzo Barberi con il prezioso supporto di Pasquale Lanza, il coordinamento di David Aiello ed il fondamentale contributo del Comune, Assaggi d’Estate vedrà protagonisti 21 tra chef, cuochi e pasticceri di Forte dei Marmi e dintorni che intendono superare il successo della prima edizione 2025 che ha registrato centinaia di commensali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Assaggi d’estate", stasera al via. Cena sul pontile con piatti ’stellati’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He deceives and kills her, sees her body and cries, but its too late! Sullo stesso argomento Jesolo Gourmet Festival, a cena con gli chef stellatiTorna a Jesolo la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, con un primo weekend dedicato all’alta cucina... Assaggi d’estate, stasera al via. Cena sul pontile con piatti ’stellati’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it