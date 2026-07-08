Usano il Reiki nei reparti di oncologia la denuncia degli esorcisti sugli ospedali italiani | cos’è e dove si pratica

L’Associazione internazionale esorcisti ha denunciato l’uso del Reiki nei reparti di oncologia di alcuni ospedali italiani, definendolo un atto di superstizione che espone i pazienti a influenze negative. La denuncia riguarda un’area dedicata alle cure palliative e alle terapie complementari presso un ospedale nelle Marche. La questione riguarda l’uso di pratiche alternative, come il Reiki, in ambienti ospedalieri pubblici, e le implicazioni religiose e spirituali associate.

«Chi pratica il Reiki cade nel peccato di superstizione e si espone all’azione straordinaria del maligno »: così l’ Associazione internazionale esorcisti (Aie) ha denunciato l’apertura di uno spazio dedicato alle cure palliative e alle terapie complementari nel reparto di oncologia degli Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro. Nella cosiddetta “Stanza del benessere” si praticherebbe il Reiki, una tecnica giapponese che mira a ridurre il dolore e lo stress attraverso flussi di energia che passano attraverso le mani. Ma progetti simili sono stati avviati anche in altre strutture sanitarie italiane, tra cui Torino e Mantova. L’Aie ha richiamato... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Reiki per i malati di cancro, il monito degli esorcisti: “Pratica superstiziosa, i cattolici si astengano”

L'allarme degli esorcisti: «All'ospedale di Pesaro superstizione e spiritismo. I cristiani si astengano dal Reiki»L'Associazione Internazionale degli Esorcisti ha espresso preoccupazione riguardo all'uso del Reiki in alcuni reparti oncologici di un ospedale di...